Benat San José dans le collimateur d'une sélection sud-américaine?

Un jeu de dominos pourrait offrir un poste de sélectionneur à Benat San José.

Depuis son arrivée à Eupen, Benat San José fait du bon travail. Lors du dernier exercice il avait réussi à assurer le maintien de ses Pandas bien avant la fin du championnat, et cette saison prend la même direction. De plus, le jeu déployé est positif, vers l'avant et sans quelques petites erreurs défensives habituelles, les Germanophones auraient quelques points de plus au classement.

Du coup, le nom du coach espagnol d'Eupen est d'après L'Avenir dans une liste de potentiels successeurs à Reinaldo Rueda à la tête de la sélection du Chili. Ce dernier, toujours au poste, pourrait prendre la direction de son pays natal et reprendre en main la sélection colombienne ce qui libèrerait forcément sa place.

Rien n'est encore fait, loin de là, mais cette rumeur démontre que le travail effectué par Benat San Jose et son staff est remarqué, et pas qu'en Belgique.