Enfin un club en janvier pour relancer Jelle Van Damme ? "Même les arbitres et les cartes jaunes me manquent"

Le défenseur espère pouvoir se recaser dans un club en janvier.

D'ici deux semaines, les clubs pourront à nouveau effectuer des transferts. Et Jelle Van Damme espère bien pouvoir retrouver un employeur à ce moment là.

Le football lui manque et il est toujours à la recherche d'un nouveau club. L'ancien joueur d'Anderlecht, du Standard ou encore des LA Galaxy est un joueur libre depuis la faillite du Sporting Lokeren.

Le défenseur de 37 ans n'en a pas encore terminé et espère pouvoir continuer. Ce dernier avait déjà partagé sa volonté de continuer au haut niveau, et a récemment profité des réseaux sociaux pour répondre aux questions de ses followers : "OUI, ça me manque, même les arbitres et les cartes jaunes me manquent... mais c'est comme ça. Le temps nous le dira."

Malgré son âge, des clubs du bas de classement en JPL pourraient ajouter de l'expérience et surtout de la personnalité à leurs noyaux avec les services d'un joueur qui connait bien la D1A et la D1B (malgré la saison compliquée avec Lokeren), après ses passages à l'Ajax, le Werder Brême ou encore Southampton.