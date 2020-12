Courtrai est tombé de haut après le Standard: "On a regardé Genk jouer"

Quatre jours après un succès de prestige contre le Standard, les Kerels ont été spectateurs de leur rencontre à Genk.

"On était là et on a regardé Genk jouer": la première phrase d'Yves Vanderhaeghe en conférence de presse en dit long sur ce qu'a pensé l'ancien Mauve de la prestation de son équipe. "Avant la rencontre, on a parlé de grinta dans le vestiaire et c'est justement ce qu'il nous a manqué en début de rencontre. On ne gagnait pas les duels et le but est tombé très vite et beaucoup trop facilement", ajoute-t-il.

Nous devons nous retrousser les manches.

Un faux-départ que les Courtraisiens ont pourtant tenté de corriger. "Il a fallu 20 minutes avant qu'on retrouve notre football et nos combinaisons, on a été dangereux à deux reprises avant la pause", analyse Yves Vanderhaeghe.

Sursaut d'orgueil de trop courte durée pour espérer revenir dans le match. "Notre deuxième période? Ce n'était pas suffisant. Défensivement, c'était ok, mais sans plus. Nous sommes le KVK, nous devons nous retrousser les manches si nous voulons gagner quelques choses. Et je pense que c'est ce qu'il a manqué chez certains joueurs. Même si c'est surtout le premier but qui nous a fait mal."