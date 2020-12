Luc Nilis devient l'assistant de Vital Borkelmans en Jordanie : "Ils l'ont traité de façon irrespectueuse à Anderlecht"

Noin conservé par Anderlecht, Luc Nilis a retrouvé de l'embauche en devenant l'assistant de Vital Borkelmans et l'entraîneur des attaquants ait ses de l'équipe nationale de Jordanie.

Libre de tout contrat, Luc Nilis (53 ans) espérait rejoindre Anderlecht en tant qu'entraîneur des attaquants. En tant qu'ancien joueur et icône du club, il a été mis à l'essai pendant deux semaines à la fin du mois de novembre. Mais malgré une "évaluation positive", il n'a pas obtenu de contrat au début de ce mois.

Toutefois, Nilis a retrouvé de l'embauche à plus de 4 500 kilomètres auprès d'un ancien coéquipier chez les Diables Rouges, Vital Borkelmans (57 ans). Ce dernier est le sélectionneur national de la Jordanie depuis mai 2018. Avec Stephan Van der Heyden (51 ans), il avait déjà un Belge et ancien coéquipier comme assistant. Désormais, Nilis va les rejoindre. "J'avais donc besoin de quelqu'un de nouveau et Luc était mon numéro un sur la liste. J'ai joué au football avec lui, j'ai vécu et dormi avec lui, donc je le connais très bien. Et je sais ce qu'il peut apporter", a confié Borkelmans à Het Nieuwsblad.

L'ancien adjoint de Wilmots chez les Diables Rouges n'a pas apprécié l'attitude d'Anderlecht. "Bien sûr, j'ai suivi de près ce qu'il s'est passé à Anderlecht. Pour être honnête, j'ai trouvé irrespectueux la façon dont ils l'ont traité là-bas. Quelqu'un comme Luc - un monument du club - ne doit pas effectuer un stage. Ce mot "stage" me donne froid dans le dos. Cela prouve également qu'en tant qu'entraîneur belge, vous devez prouver dix fois plus en Belgique qu'un étranger. De toute façon, comme Luc ne pouvait pas rester là-bas, je lui ai fait une proposition de contrat, et il a été très enthousiaste et a immédiatement accepté. Pour moi, il n'a pas besoin de faire un stage. Plus encore : en mars et en juin, nous jouerons trois autres matchs de qualification pour la Coupe du monde, contre le Koweït, l'Australie et le Népal. Si nous passons à la phase suivante, il obtiendra immédiatement un contrat de deux ans", a souligné l'ancien joueur du Club de Bruges.

L'aventure de Nilis peut donc commencer bientôt. "Il commencera le 20 janvier, car ensuite nous irons au Qatar pour un mois en camp d'entraînement", ajoute Borkelmans. "Mais juste pour être clair : Luc sera plus qu'un entraîneur des attaquants. Il sera un assistant à part entière. Il pourra non seulement apprendre aux joueurs à tier, mais il aura aussi beaucoup d'expérience à partager. Les joueurs pourront apprendre beaucoup de lui. Je suis très heureux qu'il ait voulu se lancer dans cette aventure. Son arrivée est une énorme valeur ajoutée", a conclu le coach de la Jordanie.