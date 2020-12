Jonathan Buatu : "On sent directement sur le terrain que le Standard est en manque de confiance"

Ce samedi soir, Saint-Trond est venu s'imposer au Standard de Liège (1-2) plongeant ainsi le club liégeois un peu plus dans la crise. D'ailleurs, le coach des Rouches, Philippe Montanier n'a pas résisté aux mauvais résultats et s'est fait remercier à l'issue de la rencontre.

Toutefois, si le Standard faisait de nouveau la grimace avec cette quatrième défaite de suite, Saint-Trond avait le sourire avec ce deuxième succès de rang. "Nous venons de faire un 6 sur 6 et la victoire de la semaine dernière à Zulte Waregem (0-2) a montré la voie", a confié Jonathan Buatu à l'issue de la rencontre.

Peter Maes avait prévenu deux jours avant la rencontre que le début de match serait primordial face à une équipe enlisée dans la crise et qui ne tourne plus. "Le coach l'avait dit avant le match. Il ne fallait pas prendre de goal dès le début car c'est une équipe en manque de confiance. Le temps allait jouer en notre faveur et c'est ce qui s'est passé. Nous avons marqué deux buts assez rapidement en première période, et le score aurait même pu être plus lourd", a confié le défenseur central.

"Le Standard reste une équipe bourrée de qualités, mais on sent que cette équipe est en manque de confiance. Cela se remarque directement sur le terrain", a conclu l'international angolais formé chez les Rouches.