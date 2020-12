Charleroi et Karim Belhocine renversés pour la première fois: "Clairement déçus"

Karim Belhocine et ses Zèbres n'avaient pas connu ça en un an et demi: à l'Antwerp ils ont laissé filer l'avantage pour la première fois. Et c'est forcément la déception qui domine à l'issue de ce dernier match de l'année.

Pour la première fois depuis l'arrivée de son coach actuel, le Sporting de Charleroi a perdu une rencontre de championnat après avoir ouvert le score. Forcément frustrant pour le maître d'œuvre carolo: "C'est clair qu'on est déçu", lance Karim Belhocine.

Surtout que Charleroi avait parfaitement manœuvré jusqu'à... l'ouverture du score. "La déception est grande parce que pendant une heure ou presque, on contrôlait parfaitement le match, on n'avait pas spécialement le ballon, mais on ne laissait pas d'occasions à l'adversaire", confirme Steeven Willems.

"On a trop reculé"

Et pourtant, après l'ouverture du score, l'Antwerp a su inverser la tendance. "Quand on mène, on veut toujours rester organisé, presser vers l'avant, mais là, l'adversaire a poussé. Peut-être qu'inconsciemment on a trop voulu garder le résultat, et on a trop reculé", regrette Karim Belhocine.

Et contre l'Antwerp, ça n'a pas pardonné. "C'est dommage parce que je pense que, défensivement, on n'a pas grand-chose à se reprocher, mais quand on prend deux buts, on ne peut pas être satisfait en tant que défenseur." Le Sporting devra pourtant faire avec, mais se consolera en consultant le classement: troisièmes au moment d'aborder la trêve, les Zèbres ont réussi leur première moitié de saison.