René Weiler et Marc Wilmots font partie des noms envisagés par le Standard

L'ancien entraîneur d'Anderlecht, René Weiler, fait partie des profils considérés par le Standard pour remplacer Philippe Montanier.

La valse des CV est lancée à Liège et la direction considère actuellement de nombreux noms, dont certains sont plus crédibles que d'autres. Franky Vercauteren, qui a refusé le Racing Genk plus tôt dans l'année et était rentré en famille en Russie, est ainsi l'un des profils les plus sérieusement envisagés par le Standard pour remplacer Philippe Montanier.

Mais un nom nous revient : il s'agit de René Weiler, l'ancien entraîneur du RSC Anderlecht, champion de Belgique en 2016-2017 et libre depuis son départ d'Al-Ahly cette année. Il y avait remporté le titre de champion d'Égypte. Weiler, rentré en Suisse pour profiter de sa famille, faisait partie des options envisagées par La Gantoise. Reste à voir si le Standard peut convaincre Weiler de quitter son pays (notamment en termes de salaire), alors que l'ancien coach du FC Lucerne y est rentré après presque un an loin des siens et n'est pas forcément chaud à l'idée de repartir.

Le nom de Marc Wilmots est sur la table

D'après nos informations, Marc Wilmots serait bel et bien l'une des options les plus sérieuses si le Standard venait à privilégier un "nom" plutôt que la piste du duo Mbaye Leye - Preud'homme (en manager à l'anglaise). L'ancien sélectionneur des Diables Rouges a été contacté. Là encore, les émoluments du Taureau de Dongerberg posent question, mais son profil est en tout cas crédible tant les Rouches semblent manquer de grinta.