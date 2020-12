L'Antwerp confirme: Ivan Leko s'en va!

Ivan Leko a effectué un premier pas vers la Chine.

L'idylle entre Ivan Leko et l'Antwerp, est bel et bien terminée. Le Great Old a confirmé, mardi en fin d'après-midi que l'entraîneur croate avait décidé de rompre le contrat qui le liait à l'Antwerp et qui courrait jusqu'au 30 juin 2022.

Et si la direction anversoise aurait préféré poursuivre l'aventure avec lui, elle a tenu à remercier Ivan Leko pour les services rendus: "Sous la conduite d'Ivan Leko, nous avons remporté la troisième Coupe de Belgique de notre histoire. Nous avons réussi à passer l'hiver européen au terme d'une belle campagne en Europa League. (...) Le Club regrette la décision d'Ivan Leko de mettre fin à la collaboration, mais lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière."

Le Croate poursuivra sa route en Chine et l'officialisation de son arrivée au Shanghai SIPG ne devrait désormais plus tarder. Will Still, adjoint d'Ivan Leko à Anvers, pourrait également rejoindre la Chine, "mais rien n'est encore officiel", précise l'Antwerp dans son communiqué.