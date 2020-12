Reprendre le Standard, un cadeau empoisonné pour Mbaye Leye ?

Le Sénégalais âgé de 38 ans fait son retour en bord de Meuse alors qu'il avait été remercié il y a quelques mois lors de l'arrivée de Philippe Montanier avec son adjoint Mickael Debève.

Mbaye Leye s'apprête à relever une première mission de taille en devant l'entraîneur principal du Standard de Liège. L'ancien T2 de Michel Preud'homme avait dit qu'il était prêt à relever un défi en tant que T1 l'été dernier, c'est chose faite cet hiver. Les dirigeants liégeois ont décidé de lui faire confiance, et ce pour plusieurs raisons.

Le Sénégalais connaît très bien la maison rouche. En tant que joueur, il a disputé 56 rencontres avec le matricule 16 entre juillet 2010 et janvier 2012 et gagné la Coupe de Belgique en 2011. Il était ensuite revenu l'an dernier en tant qu'adjoint après avoir arrêté sa carrière de joueur. Une année d'apprentissage auprès de MPH durant laquelle il a cotoyé un groupe qui a très peu changé hormis les départs de Vojvoda et Dragus. Il connait donc très bien les joueurs et incarne l’ADN et les valeurs des Rouches. Il est celui qui devra apporter cette grinta qui a disparu ces derniers mois.

L'ancien attaquant est également un choix moins onéreux comparé à Franky Vercauteren qui avait des prétentions salariales bien plus élevées.

Toutefois, Leye prend un gros risque en se lançant dans cette aventure car le contexte est loin d’être idéal. À l'image d'Ivan Leko et de Philippe Clement qui sont plus ou moins de la même génération, il n'a pas pu faire ses classes au sein d'un club plus modeste. Leko avait dirigé OHL et Saint-Trond avant de rejoindre le Club de Bruges tandis que Clement avait fait ses dents à Waasland-Beveren avant de rallier Genk puis la Venise du Nord. Quant à lui, Leye débutera au sein de l'un des plus grands clubs de Belgique où règne une pression constante, le Standard de Liège. De plus, il reprend les rênes d'une équipe enlisée dans la crise après quatre défaites de suite et sept rencontres d'affilée sans victoire.

Quelle sera sa marge de manoeuvre lors du mercato hivernal ? Aura-t-il son mot à dire concernant les transferts aussi bien entrants que sortants ? En temps de crise, il ne sera pas question d'aller chercher des recrues onéreuses et le Standard devra même dégraisser. L'objectif d'être dans le top 4 sera-t-il toujours d'actualité ? Réponse durant les prochaines semaines...