Sur le départ du côté de Bruges, Emmanuel Dennis pourrait rejoindre Ivan Leko

L'attaquant nigérian ne semble plus être à sa place au FC Bruges et doit trouver une porte de sortie rapidement.

Le mercato hivernal est sur le point de commencer et Emmanuel Dennis pourrait bien bouger. En effet, il ne semble plus avoir sa place au FC Bruges et devrait donc se trouver un nouvel employeur.

Selon Het Laatste Nieuws, le joueur et le club seraient d'accord sur le fait qu'une séparation s'impose. Deux clubs semblent favoris dans ce dossier.

Le Shanghai SIPG, le nouveau club d'un certain... Ivan Leko, serait sur le dossier. La Chine ne semblerait pas une destination privilégiée pour l'attaquant nigérian qui envisagerait de rester en Europe s'il pouvait.

Le Hertha Berlin est le deuxième club qui pourrait faire une offre lors de ce mercato. Le club de Bundesliga est actuellement 14e du championnat et souhaiterait donc renforcer son secteur offensif.