Le Sporting de Charleroi lance son mini-stage hivernal à Tubize

Les Zèbres resteront dans les installations de Tubize pour les deux prochains jours.

Le Sporting de Charleroi n'est pas non plus parti pour effectuer le traditionnel et annuel stage hivernal à l'étranger. Cependant, les joueurs avaient rendez-vous ce dimanche au centre d'entraînement de Tubize pour un premier rassemblement.

Tous les tests coronavirus des Zèbres ainsi que du staff se sont révélés négatifs, rapporte la Dernière Heure. Une nouvelle qui a donné le feu vert pour l'entraînement de dimanche.

Karim Belhocine et ses hommes fouleront encore le terrain lundi et mardi avant de retourner à Marcinelle mercredi pour préparer le premier match de l'année en déplacement à Ostende samedi.