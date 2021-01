En fin de contrat, Benat San José envoie un message à sa direction: "Je suppose qu'on va se mettre à table"

L'Espagnol, qui est sur le banc d'Eupen pour la deuxième saison consécutive, est en fin de contrat en juin prochain.

Arrivé chez les Pandas à la suite du départ de Claude Makélélé, Benat San José avait signé un contrat de deux saisons lors de l'été 2019. Il sera donc en fin de contrat en juin prochain et jusqu'ici il n'y a pas de fumée blanche au Kehrweg.

Ce vendredi en conférence de presse, le coach a parlé de sa situation: "Ce serait un plaisir de prolonger. Je me sens bien à Eupen. Avec le mois de janvier que nous avons, avec toutes les rencontres, on a trop de choses à gérer pour parler de cela pour le moment. On verra après mais j'imagine qu'on se mettra autour de la table pour discuter".

"Ce serait un plaisir de prolonger car on construit quelque chose au club. D'ailleurs, même si je ne reste pas, on met en place quelque chose qui sera utile pour le futur du club et donc aussi pour le prochain entraîneur".