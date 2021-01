Duchâtelet a vu Venanzi faire de grosses erreurs au Standard : "Il a fait appel à un agent et a payé trop de monde"

Roland Duchâtelet a vendu le Standard à Bruno Venanzi, mais depuis, les Rouches ont accumulé une énorme montagne de dettes. L'entrepreneur de 74 ans s'exprime désormais sur le sujet.

La situation surprend Duchâtelet. "Je pensais qu'ils maîtrisaient mieux les choses. Je ne l'avais pas prévu quand ils n'ont pas obtenu leur licence au départ en mai. Je n'ai jamais fait de perte pendant les années que j'ai passées au Standard", confie-t-il au Nieuwsblad.

Cela faisait également partie des critiques à son encontre. Les fans l'ont accusé de ne pas vouloir investir. "Cela est dû au grand malentendu entre les supporters de nombreux clubs. Ils pensent que le propriétaire ne devrait être que le grand sponsor. Il doit être prêt à donner tout ce qu'il a pour les ambitions sportives du club. J'aurais dû dire clairement dès le départ que j'étais venu pour ne rien perdre dans la gestion du club."

Venanzi a suivi un cours différent. "Venanzi avait un bon personnel lors de la prise de contrôle. Il a mis de côté toutes sortes de personnes et fait confiance aux personnes qui en ont abusé. Un agent a eu accès à son travail sur les jeunes (Christophe Henrotay, ndir.). Cet agent a ensuite fait venir Daniel Van Buyten avec un salaire phénoménal. C'est la deuxième erreur. Il a surpayé trop de gens. Si vous regardez la masse salariale sous mon administration et celle d'aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il y a une augmentation de 10 millions d'euros par an."