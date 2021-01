La sélection de Waasland-Beveren pour le déplacement à Sclessin

Un groupe presque complet à disposition de Nicky Hayen pour affronter le Standard.

Au terme de la 20e journée de championnat, Waasland-Beveren sera le premier adversaire du Standard de Mbaye Leye. Un déplacement à Sclessin que les Waaslandiens abordent sans mauvaise surprise. Les absents sont Alexis Gamboa, rentré au Costa Rica pour raisons familiales et désormais en quarantaine, et Din Sula, bessé en fin d'année et pas encore prêt à jouer.