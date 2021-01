Philippe Clement: "C'est un trophée collectif"

Après Simon Mignolet, élu Gardien de l'année, Philippe Clement a été choisi comme entraîneur de l'année. Et comme son gardien, il tient à dédier ce trophée à son groupe.

Philippe Clement est le premier entraîneur à doubler la mise au palmarès du Soulier d'Or et il ne s'y attendait pas vraiment. "Parce que quand tu prestes à un haut niveau, on a souvent tendance à placer la barre plus haut", estime-t-il pour Het Laatste Nieuws.

Et pourtant, l'entraîneur de Bruges a bien été élu pour la seconde fois. "Nous avons été champions, nous sommes en tête du championnat et, à la fin, ce sont les titres qui comptent. Il y a beaucoup d'entraîneurs en Belgique qui font très bien leur job, mais ça passe plus inaperçu si vous ne gagnez pas de trophées."

Et Philippe Clement insiste: il doit ce trophée à son équipe. "C'est un trophée collectif. Pour le staff, pour les joueurs et pour tout le club."