Selim Amallah : "Une nouvelle année, un nouveau départ"

Le Standard de Liège a enfin renoué avec la victoire après son succès contre Waasland-Beveren (3-1) ce lundi soir en clôture de la vingtième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a enfin renoué avec la victoire contre Waasland-Beveren et Selim Amallah y est allé de son doublé. "C'est toujours un plaisir de marquer, surtout un doublé. Cela faisait longtemps que j'attendais cela", a confié le milieu offensif avant d'évoquer ce qui avait changé depuis l'arrivée de Mbaye Leye. "Le changement significatif, une autre manière de travailler tout simplement. Il ne faut pas retirer tout ce que monsieur Montanier nous a appris. Nous avons beaucoup bossé le pressing cette semaine et cela a payé comme nous avons pu le voir aujourd'hui", a confié l'international marocain.

"J'ai été freiné par de petites blessures mais tout est ok pour le moment. C'est une nouvelle année, un nouveau départ. Nous voulions remporter ce premier match de 2021, c'est chose faite. Nous allons continuer sur cette lancée, mais il ne faut pas s'enflammer. Continuons de travailler", a déclaré Amallah, auteur d'un doublé. "Le coach me connait bien. Nous avons même joué ensemble et il sait comment j'évolue sur le terrain et comment je peux démontrer mes qualités. J'ai joué à ma place et je m'y sens fort à l'aise", a conclu Amallah.