🎥 Le but de l'année, prix de consolation pour Hans Vanaken

En marge des autres trophées décernés ce mercredi, Hans Vanaken, double Soulier d'Or en titre, a également eu droit à son prix : celui du plus beau but de l'année 2020.

Hans Vanaken a inscrit le but de l'année 2020 : une reprise de volée splendide face au RSC Anderlecht inscrite il y a déjà presque un an, le 19 janvier dernier, et qui brisait cette fameuse "malédiction du Soulier d'Or" que certains craignent parfois. Vanaken avait remporté la semaine précédente sa seconde godasse dorée. Cette année, il n'aura pas atteint le podium, mais ne repart donc pas bredouille.