Joao Klauss prêté pour un an et demi au Standard : voici le montant de son option d'achat

Le Standard s'est renforcé offensivement ce mercredi avec l'arrivée du joueur d'Hoffenheim.

Avec l'arrivée de Joao Klauss, le Standard a trouvé un nouvel attaquant et espère ainsi combler certaines lacunes offensives qui lui ont coûté cher dans la première partie de la saison.



L'attaquant d'Hoffenheim débarque sous la forme d'un prêt pour un an et demi du côté de Sclessin, le tout avec une option d'achat. Si les Rouches veulent définitivement transférer Klauss, ils devront mettre la main à la poche.



Selon les informations de Sudpresse, l'option d'achat s'élèverait à sept millions d'euros.