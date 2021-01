📷 Ostende - Courtrai pourrait être reporté en raison de fortes chutes de neige

La neige tombe √† la C√īte, et le duel entre Ostende et Courtrai est en cons√©quence menac√©.

La rencontre opposant Ostende au KV Courtrai va-t-elle être reportée ? Des images publiées par Eleven Sports révèlent en tout cas une Versluys Arena couverte de neige, et les premiers échos évoquent un match potentiellement annulé ce samedi et reporté à une date ultérieure en raison des conditions météorologiques. Les heures à venir nous en diront plus ...