L'Euro dans un seul pays ? "L'UEFA y réfléchit"

L'Euro 2021 arrive à grands pas, et les certitudes ne sont pas encore légion à son sujet. Même le format de la compétition, dans 12 pays différents, n'est pas encore validé.

L'Euro 2021 pourra-t-il se dérouler dans le format prévu initialement, à savoir au sein de 12 villes dans 12 pays différents ? Au vu de la pandémie de Covid-19 qui rend les déplacements compliqués même au sein de l'Union Européenne, l'idée est saugrenue, pour ne pas dire autre chose, mais l'UEFA y tient et a déjà répété son intention de s'en tenir au plan d'origine.

Cependant, le format n'a pas encore été confirmé par l'instance européenne, qui a lancé une réflexion en interne et doit donner son verdict le 5 mars prochain, soit dans un mois et demi. D'après le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, Aleksander Ceferin et l'UEFA hésiteraient grandement : "Je sais qu'Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, se demande s'il n'est pas plus logique de faire se tenir le tournoi au sein d'un seul pays au vu de la pandémie de Covid-19 qui sévit toujours", déclare l'Allemand dans le Münchner Merkur. Les conditions d'accès d'un éventuel public devront également être déterminées.