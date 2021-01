Marouane Fellaini à l'Antwerp ? "On en est encore très loin"

Il ne se passe pas un mercato sans qu'on évoque un retour de Marouane Fellaini, que ce soit en sélection ou même ... en Pro League. L'Antwerp est souvent cité comme la destination potentielle de l'ex (?) Diable Rouge.

Sven Jaecques, directeur sportif du Great Old, a évoqué cette possibilité pour le média néerlandophone Sporza, et a temporisé concernant un éventuel retour de Marouane Fellaini dans nos contrées. "On en est encore très loin. Marouane est venu nous voir plusieurs fois pendant la crise du coronavirus, il a assisté aux matchs, aux entraînements. Il connaît naturellement très bien Luciano D'Onofrio", déclare Jaecques.

"Mais certains transferts sont réalistes et d'autres non. Il y a encore une grande différence salariale entre la Chine et la Belgique même après l'instauration du plafond salarial en Super League", nuance le dirigeant anversois. "Si un jour, des joueurs comme Fellaini sont intéressés par un retour, nous les appellerons. Mais pour le moment, tout va bien pour nous, et pour lui". Une porte qui n'est cependant pas totalement fermée pour les futures fenêtres de mercato ...