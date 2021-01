Un déplacement à Anderlecht pour relancer Charleroi?

Les Zèbres veulent mettre fin à une série de trois défaites consécutives, ce soir au Lotto Park. Et Joris Kayembe l'affirme: malgré le 0 sur 9 la confiance est toujours là à Charleroi.

Battu de justesse à Malines, le Sporting a concédé une troisième défaite consécutive. C’est la deuxième fois que les Zèbres enchaînent une aussi mauvaise série cette saison en championnat.

Mais la situation semble moins "préoccupante" qu’en novembre. "C’est difficile à comprendre parce qu’on a les occasions, on ne fait pas de mauvais matchs, mais on a un peu moins de réussite", estime Joris Kayembe.

"On ne fait pas de si mauvais matchs..."

Et le latéral gauche carolo l’affirme d’ailleurs: "La confiance est là": "On se sent bien et on vit bien", précise-t-il. Assez pour espérer reprendre la marche en avant dès ce soir à Anderlecht? "On va y aller pour ça", affirme Joris Kayembe. "

"C’est un match important, entre deux équipes qui doivent prendre des points. On doit aller à Anderlecht avec la mentalité et la détermination qui nous ont permis d’être là où on en est aujourd’hui." Car malgré ce 0 sur 9, Charleroi est toujours dans le top 4 et peut même remonter, au moins provisoirement, sur le podium en cas de succès dans la capitale...