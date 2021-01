Landry Dimata prêt à partir? "S'il n'y a pas la possibilité de jouer à Anderlecht..."

De sa première sélection chez les Diables Rouges à une disparition des radars, Landry Dimata a vécu un début de saison particulier. Mais son ambition est intacte: jouer!

Nany Dimata l'affirme: ça fait un moment déjà qu'il est débarrassé des problèmes de genou qui l'ont tenu écarter quelques semaines des terrains cet hiver. Il est en pleine forme et pourtant, il a dû patienter avant de faire son retour sur les terrains de Pro League.

"Ma seule ambition: jouer!"

Mardi soir, contre Charleroi, il a toutefois profité des 19 minutes qui lui ont été accordées par Vincent Kompany. "C'est une période bizarre. Je n'ai pas l'habitude d'être dans ce genre de situation. Mais il faut garder la tête haute et continuer à travailler. J'espère encore avoir la chance de m'illustrer comme contre Charleroi et j'espère avoir des minutes vendredi", insiste-t-il.

Et la question d'un départ avant la fin du mercato reste ouverte. "Ma seule ambition, pour l'instant, c'est de jouer. Avec la blessure que j'ai connue, le plus important, c'est d'être sur le terrain et de prendre plaisir. Et si je n'ai pas la possibilité de jouer, ici, à Anderlecht, il faudra trouver une solution..."