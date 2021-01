La Pro League arrêtera les reports de matchs pour cause de Covid lors des Playoffs

L'assemblée générale de la Pro League s'est réunie ce mardi et a été forcée de prendre des décisions fortes : l'une d'elles devrait être l'arrêt des reports de matchs lors de cas de coronavirus au sein des clubs, et ce dès le début des Playoffs.

Alors que durant la phase classique, les clubs peuvent demander le report des rencontres s'ils comptent au moins 7 cas positifs au sein de leur noyau, cette règle sera abolie dès le début des Playoffs. C'est la décision prise par l'Assemblée générale de la Pro League ce mardi. Un changement de règlement qui aurait pu être appliqué pour la fin de la phase classique, mais la Pro League a fait machine arrière, craignant des plaintes de la part des clubs luttant pour le maintien, entre autres.

"Ce sera très difficile, à partir d'avril, de trouver des dates pour d'éventuels matchs reportés", regrette cependant Pierre François. "Nous envisagions donc de supprimer les reports dès le 1er avril, mais les équipes en danger de relégation risquaient de contester cela sur le plan légal. Après tout, on ne change pas les règles du jeu en pleine compétition", reconnaît le CEO de l'Union Belge.

Des Playoffs sans reports de matchs

Cependant, à partir des Playoffs (1 et 2), plus question de reporter des rencontres. "Ce sera une nouvelle compétition et les 8 équipes qui la disputeront (4 en PO1, 4 en PO2, nda) ne pourront plus demander de reports de matchs. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est le seul moyen pour que la saison se termine à coup sûr assez tôt afin de libérer les joueurs pour les sélectionneurs nationaux", explique Pierre François.