Senna Miangue ouvre la porte: "Je veux rester à Eupen"

Prêté par Cagliari, Senna Miangue s'est imposé à Eupen et le défenseur veut poursuivre sur sa lancée.

Après deux années de galère au Standard, Senna Miangue est en train de s'imposer du côté du KAS Eupen. Avec ses 14 rencontres au compteur, l'ancien joueur de Cagliari ne boude pas son plaisir.

"Je suis très content de joueur, ça me manquait après deux ans sans jouer au Standard", a déclaré Miangue en conférence de presse ce lundi. "Je suis vraiment reconnaissant envers le club et le staff, qui me donne ma chance de jouer. Cela me donne le plaisir d'être ici. Je suis dans un bon groupe avec des bons gars, ça marche très bien pour moi".

De quoi le faire rester plus longtemps du côté d'Eupen? "On en a déjà parlé au club, ça ne dépend pas que de moi mais ce serait bien de signer ici définitivement, rien que pour confirmer, pour mon mental. Ce serait vraiment idéal, mais je veux continuer à bien jouer et on verra ce qu'il se passe".

La balle est désormais dans le camp de la direction des Pandas.