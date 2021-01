Walscout - épisode 10 : cinq pistes pour remplacer Krépin Diatta au Club de Bruges

Quelle recrue pour remplacer Krépin Diatta au Club de Bruges ? Un rédacteur de Walfoot vous propose ses solutions.

Jeudi dernier, Krépin Diatta a quitté la Belgique pour rejoindre l'AS Monaco. Le Club de Bruges doit donc lui trouver un remplaçant avant la fin du mercato hivernal, qui fermera ses portes le 1er février à minuit. Un rédacteur de Walfoot en a profité pour se glisser dans la peau de la cellule de recrutement du matricule 3. Il a choisi de proposer cinq idées de recrutement pour les Blauw en Zwart.

La piste n°1 : Alexis Claude-Maurice (22 ans/OGC Nice)

Arrivé à Nice en août 2019 contre un chèque de 13 millions d'euros, en provenance de Lorient, l'ancien joueur des Merlus n'a pas confirmé les attentes placées en lui chez les Aiglons. Alors qu'il était un titulaire indiscutable la saison dernière, sa place est moins confortable en 2020/2021 (seulement 897 minutes jouées jusqu'à présent). Pourtant, le milieu de terrain de 22 ans reste un joueur de qualité, dont le potentiel peut encore être exploité.

Sous contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2023, Reiss Nelson avait réalisé des débuts convaincants sous les couleurs des Gunners. Mais cette saison, l'international espoir anglais est en manque de temps de jeu. Peu considéré par Mikel Arteta, il n'a disputé que 538 minutes toutes compétitions confondues en 2020/2021. L'émergence d'autres jeunes joueurs, tels que Saka et Smith Rowe, lui fait de l'ombre. C'est pourquoi, le club londonien envisagerait de l'envoyer ailleurs, sous forme de prêt, jusqu'à la fin de la saison. Si la presse parle surtout d'un départ vers la Championship, le Club de Bruges serait bien inspiré de s'immiscer dans le dossier.

La pépite : Tanguy Coulibaly (19 ans/VfB Stuttgart)

Formé au PSG, Tanguy Coulibaly n'a jamais porté la tunique du club parisien chez les professionnels. En août 2019, il avait choisi de quitter la France pour rallier l'Allemagne et signer à Stuttgart. Ces dernières semaines, il parvient à grapiller du temps de jeu avec les Schwaben, mais reste barré par la concurrence de Wamangituka (à droite) et Sosa (à gauche). De quoi changer d'air si un meilleur rôle lui est proposé à Bruges ? Quoi qu'il en soit, les Blauw en Zwart feraient mieux d'agir vite, tant que sa valeur marchande est encore accessible, car elle pourrait bientôt ne plus l'être...

Le joueur à relancer : Rafael Camacho (20 ans/Sporting Portugal)

Passé par les académies de jeunes de Manchester City puis de Liverpool, Rafael Camacho est retourné au sein de sa ville natale, à Lisbonne, en juillet 2019. Son premier exercice avec le Sporting Portugal a été convaincant : 28 matchs, 1 but, 1 passe décisive. Mais cette saison, son statut a changé. Désormais indésirable chez les Leões, il n'a pas encore joué en 2020/2021. Selon les dernières indiscrétions révélées par la presse, le joueur de 20 ans aurait été mis sur le marché par le club de la capitale portugaise. Une opportunité à saisir pour le champion de Belgique.

Le come-back : Arnaut Danjuma (23 ans/Bournemouth)

Né à Lagos, et formé au PSV Eindhoven, Arnaut Danjuma s'est révélé sous les couleurs du Club de Bruges. En 2018/2019, l'international néerlandais avait ébloui la Pro League de son talent en inscrivant 6 buts et en délivrant 4 passes décisives en 25 rencontres. Cette année-là, il avait remporté le titre nationale avec les Gazelles. Aujourd'hui, après avoir connu une longue période d'indisponibilité la saison dernière (4 mois), il est de retour en forme avec Bournemouth (5 buts en 13 matchs). Toutefois, il a encore du mal à enchaîner les matchs. Un retour au club qui l'a fait briller pourrait être une solution intéressante pour les deux partis.

Voici donc cinq pistes qui, selon notre rédacteur, mériteraient sans doute d'être étudiées du côté du Club. Néanmoins, comme précisé précédemment, il ne s'agit pas d'informations transferts. À notre connaissance, aucun de ces joueurs n'a été cité chez les Blauw en Zwart jusqu'à présent.