Vercauteren est satisfait: "Une première période presque parfaite"

Francky Vercauteren analyse la rencontre de son équipe, avec tout le flegme qu'on lui connait.

Même s'il ne sourit pas souvent, Vercauteren était un entraîneur heureux ce mardi soir après la victoire de l'Antwerp. "On a bien commencé notre rencontre", a déclaré le T1 des Anversois en conférence de presse. "On a eu un jeu intéressant, on a donné peu d'occasions, nous avons marqué: c'était une première période pratiquement parfaite".

Mais la deuxième période a été un peu plus compliquée: "C'était différent après la pause mais on s'y attendait, on savait que Eupen allait réagir. Ca a été difficile, mais nous aurions dû terminer le match avec ce penalty. Ca arrive d'en rater, et heureusement cela n'a pas aidé l'adversaire à revenir dans la rencontre. On a aussi un peu de chance avec le tir sur la barre".

L'Antwerp est donc maintenant à la seconde place du classement: "Je ne regarde pas le classement. Ce qui m'intéresse, c'est le chemin pour parvenir au top 4. On veut gagner toutes les rencontres et après nous verrons où nous en sommes".