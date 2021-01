Peter Maes assume les deux points perdus

STVV a été rejoint dans les arrêts de jeu par une équipe de Gand qui n'a pas laissé une grande impression.

STVV avait une occasion en or de prendre trois points et de se rapprocher de son adversaire du jour, mais un but digne d'une partie de flipper est venu enlever deux points au Canaris. Peter Maes était déçu mais il se pose en coupable.

"C'est une fin de match décevante. Quand tu as le contrôle de la rencontre, que tu ne donnes pratiquement rien mais que tu encaisse dans un moment chanceux pour l'adversaire. La balle est dégagée de la ligne sur le gardien de but et nous perdons clairement 2 points ce mercredi".

"Je ne suis pas fâché sur Sankhon, car je pense que je fais la plus grosse faute. J'avais avec Matsubara un gaucher sur le banc et j'ai aligné un joueur qui n'était pas sur son bon pied. C'est de ma faute, c'est moi qui paie la note cette fois".