Une ancienne cible brugeoise rebondit en Turquie

Après 4 saisons, l'ailier de QPR Bright Osayi-Samuel rejoint Fenerbahçe sur base permanente.

Les deux clubs sont parvenus à un accord pour le joueur de 23 ans qui compte 115 apparitions pour le club de Londres.

Le Nigérian était une des cibles du FC Bruges, les discussions étaient même très avancées entre le Club et le joueur, qui rejoint finalement la Super Lig.

Happy to sign for @Fenerbahce

Let’s win the title!

Looking forward to playing in front of the best supporters in the world! 💙💛 pic.twitter.com/ZDdLYw7pUe