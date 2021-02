Une star de l'Atlético Madrid testée positif au Covid-19

L'Atlético Madrid sera privé quelques jours de sa vedette Joao Felix.

Joao Felix (21 ans) a été testé positif au Covid-19 et placé en quarantaine, a annoncé l'Atlético Madrid. L'international portugais a immédiatement été mis en isolement chez lui et devra y rester au moins une semaine en attendant le résultat de nouveaux tests. Yannick Carrasco et les Colchoneros seront privés de Felix pour le match de lundi prochain contre le Celta Vigo.