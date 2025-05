Sans surprise, le RAEC Mons annonce le départ de son coach : qui pour lui succéder ?

L'Albert se sépare de son entraîneur Luigi Nasca, qui avait repris le club après le départ prématuré de Dante Brogno. Un grand nom pourrait lui succéder.

Ce vendredi, le RAEC Mons a officialisé une nouvelle attendue : celle du départ de Luigi Nasca, qui était en poste depuis décembre dernier. L'entraîneur des Dragons avait remplacé Dante Brogno au pied levé, quittant l'AFC Tournai pour le Tondreau.

Brogno avait quitté Mons pour rester aux côtés de son frère Toni, qui souffre d'un cancer agressif. La nouvelle avait constitué un choc pour le RAEC, et Nasca avait fait de son mieux pour conserver la dynamique très positive qui avait du club le leader de D1 ACFF.

Sans succès au final : le RAEC Mons a perdu la tête dans la dernière ligne droite, et la montée s'était finalement jouée en mano a mano entre l'Olympic et Tubize-Braine. "Si les résultats sportifs espérés n'ont pas été atteints - et il n'en est évidemment pas le seul responsable - Luigi laisse malgré tout une empreinte forte au sein du club, grâce à ses grandes qualités humaines, son dévouement sans faille et son attachement sincère au RAEC Mons", affirme le communiqué.

Luigi Nasca est en effet très lié aux Dragons, puisqu'en 2018-2019, il était devenu le premier entraîneur de l'histoire du "nouvel" Albert, ressuscité sous le nom de Renaissance Albert 44 Mons.

Reste désormais à savoir qui lui succédera sur le banc du RAEC Mons. L'objectif sera clair : la montée en Challenger Pro League. Pour ce faire, le directeur sportif Manu Ferrera aimerait amener un coach d'expérience ; les noms de son neveu Yannick et de son frère Emilio ont été cités, tout comme celui de Felice Mazzù.