🎥 Le RFC Liège peut témoigner de son génie : Jesse Bisiwu, la future attraction du foot belge et du Club de Bruges ?

Jesse Bisiwu a marqué la fin de saison du Club NXT en D1B. Un nom à retenir dans les prochaines années.

Jesse Bisiwu n'avait pas encore 16 ans lorsqu'il a effectué ses débuts professionnels avec les U23 du Club de Bruges contre les RSCA Futures la saison dernière. Il a fini l'exercice 2024/2025 en force, avec 2 buts et 2 assists sur les trois derniers matchs, faisant notamment basculer le match contre le RFC Liège en se montrant doublement décisif dans le temps additionnel.

Une montée en puissance qui tombe à pic : c'est que sa saison n'est pas finie. À l'Euro U17, il a désormais l'occasion de montrer l'étendue de son talent au niveau international. Le sélectionneur Bob Browaeys compte sur lui aujourd'hui contre la République tchèque pour ses actions depuis la gauche, où l'ailier peut rentrer vers l'intérieur du jeu de son pied droit.

Un joueur frisson

Bisiwu est un joueur assez rare. Exceptionnellement agile, explosif sur les premiers mètres et doté d'une conduite de balle qui peut rendre fous ses adversaires. On ne l'appelle pas pour rien "l'homme-serpent", un surnom qui fait référence non seulement à sa souplesse, mais aussi à son imprévisibilité en un contre un. Le fait que son style rappelle un jeune Khalilou Fadiga en dit long sur son flair et sa sensibilité technique.

Il a été recruté par le Club de Bruges il y a cinq ans en provenance de Louvain. Il était alors évident qu'il se différenciait des autres : plus rapide, plus élégant, plus joueur aussi. Au sein des U14 et U15 du Club, il jouait à un niveau supérieur à celui de ses pairs, aux côtés d'autres talents comme Jessi Da Silva. Cependant, on remarquait déjà que Bisiwu n'était pas toujours facile à entraîner. Un atout avec le ballon, mais souvent à secouer en phase de perte de balle. Son jeu était brillant, mais rarement constant.

Jesse Bisiwu vs England



ūüƙԳŹ ūüáßūüá™pic.twitter.com/hVYWZB8DVq — Nils (@NilsStrpn) May 20, 2025

Sa fin de saison montre toutefois qu'il est sur le bon chemin. À Bruges, le label "phénomène" n'est pas facile à obtenir, mais Jesse Bisiwu suscite des attentes assez fortes. Il symbolise en tout cas le nouveau tournant de la formation brugeoise, qui repère les talents belges de plus en plus tôt et n'hésite pas à sortir ses jeunes d'une interprétation trop stricte du slogan "No sweat, no glory", pour produire des joueurs qui osent et son capable de faire la différence en un-contre-un.

La prochaine étape est claire : régularité et discipline. Pourra-t-il également contribuer défensivement en cas de perte de balle ? Pourra-t-il maintenir son niveau chaque semaine ? S'il est capable de répondre à ces questions par l'affirmative, Jesse Bisiwu deviendra bel et bien un nom à suivre du football belge, un nom capable de faire basculer un match à lui tout seul.