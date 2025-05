🎥 Lukaku en mode bulldozer ! Un but crucial pour mener Naples vers le titre !

Comme l'Union en Pro League, Naples abordait la dernière journée de Serie A avec un point d'avance sur son concurrent. Une victoire ce soir contre Cagliari et les Napolitains étaient assurés de terminer devant l'Inter pour reconquérir le Scudetto, deux ans après le dernier.

De leur côté, les Nerazzuri jouaient en même temps. Et ils ont fait le travail en ouvrant le score après 20 minutes à Côme, pour mettre Naples sous pression. Face à une équipe de Cagliari qui a séduit la Serie A ces derniers mois sous les ordres de Davide Nicola, le score n'était pas loin de rester vierge jusqu'à la mi-temps.

Mais à trois minutes de la pause, Scott Mc Tominay a fait rugir tout un stade...et ses alentours en jouant les infiltreurs pour ouvrir le score dans la liesse collective. Naples voyait le titre se rapprocher, et c'est un certain Romelu Lukaku qui s'est chargé de personnellement verrouiller la victoire cinq minutes après la reprise en seconde mi-temps.

ūüö®ūüáģūüáĻ GOAL | Napoli 2-0 Cagliari | Lukaku



LUKAKU DOUBLES THE LEAD FOR NAPOLI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NAPOLI ARE GOING TO WIN THE SCUDETTO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/umcX0BsTU2