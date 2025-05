Un dernier enjeu pour Anderlecht dans ces Playoffs ? Voilà pourquoi Besnik Hasi veut terminer fort

Anderlecht se déplace à Genk dimanche. Besnik Hasi préface la toute dernière rencontre de la saison des Bruxellois.

Comment auraient réagi les supporters anderlechtois en début de saison sous Brian Riemer si on leur avait dit que le Sporting finirait l'exercice avec Besnik Hasi sur le banc le jour où l'Union s'apprête à décrocher le titre ? Peu adepte du conditionnel, Hasi a voulu se concentrer sur le présent, à savoir terminer les Playoffs en beauté à Genk.

Son équipe a beau ne plus rien avoir à jouer d'un point de vue comptable avec la certitude de finir à la quatrième place, il y voit tout de même un enjeu : "J'ai regardé et Genk et nous avons tous les deux 10/30 en Playoffs. Nous pouvons donc encore terminer troisièmes de ces Playoffs. Il y a donc encore une part de compétitivité", a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Deux équipes déçues ?

Faire mieux que le Racing ne serait toutefois pas suffisant pour parler de Playoffs réussis : "Pas du tout. Ça aurait pu être mieux. Mais je pense que Genk a bien plus de raisons de se plaindre à ce niveau-là. Ils attendaient beaucoup plus. Nous avons terminé là où nous étions".

Lors du premier match des Playoffs entre les deux équipes, Anderlecht avait débuté fort mais s'était incliné 1-2 malgré plusieurs occasions nettes : "J'ai déjà senti ce jour-là qu'ils étaient sous une pression incroyable", explique Hasi, qui a lui-même joué à Genk de 1998 jusqu'en 2000.

Le match de dimanche opposera donc deux équipes écartées de la course au titre. Tout se jouera entre l'Union et le Club de Bruges. Besnik Hasi n'imagine pas de surprise : "Je pense que l'Union ne lâchera plus rien. Ils ont su gérer la pression au mieux. Et ça ne changera pas. Les petites équipes n'ont pris aucun point à l'Union et au Club lors de ces Playoffs. Si La Gantoise était au meilleur de sa forme aujourd'hui, je dirais que c'était possible. Mais l'Union sera championne".