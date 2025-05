"Je peux dire que nous y travaillons" : un transfert majeur se précise pour Kevin De Bruyne

Naples, fraîchement sacré champion d'Italie, ne perd pas de temps. Le club vise désormais un gros coup sur le marché des transferts : Kevin De Bruyne.

À peine sacrée championne d’Italie, Naples tourne déjà son regard vers l’avenir. Cette fois, il ne s’agit pas d’une rumeur lointaine ou d’un nom lancé au hasard : Kevin De Bruyne est bel et bien sur les tablettes du champion de Serie A.

Interrogé après la rencontre contre Cagliari, le président Aurelio De Laurentiis a laissé filtrer l’essentiel sans en dire trop. "Ne posons pas de questions indiscrètes. Mais je peux dire que nous y travaillons. Nous voulons améliorer encore l’équipe et nous allons recruter des joueurs de haut niveau." Une déclaration lourde de sous-entendus qui confirme un intérêt réel pour le stratège belge.

Romelu Lukaku, auteur du but du titre et coéquipier de De Bruyne chez les Diables Rouges a été plus laconique. "Pas de commentaire, pas de commentaire", a-t-il répété. Mais parfois, le silence en dit long surtout quand il vient d’un joueur au cœur du projet napolitain.

Le directeur sportif Giovanni Manna, lui, n’a pas nié non plus. Avant le match, il déclarait : "Nous adorons De Bruyne, mais aujourd’hui, nous ne voulons pas parler du marché. C’est un joueur fort, mais nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à lui." Une manière détournée d’admettre que le dossier est sur la table et qu’il n’est pas vide.

Naples, nouveau champion, rêve de franchir un cap européen. Et quoi de mieux que de bâtir autour d’un maestro comme De Bruyne ? L’intérêt est concret, les signaux sont clairs. Reste à voir si le projet, l’envie et les chiffres suivront.