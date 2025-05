Les défaites au Parc Duden l'ont marqué : Kompany proche d'attirer l'un de ses anciens bourreaux unionistes au Bayern ?

L'histoire retiendra que c'est au Parc Duden que Kaoru Mitoma avait fait ses premiers pas en Europe lors de la saison 2021/2022. Brighton avait déposé trois millions pour l'ailier japonais et l'avait prêté en Pro League pour qu'il puisse s'aguerrir.

Après une période d'adaptation, Mitoma avait enflammé le Parc Duden par ses arabesques sur le flanc gauche. Il avait également marqué 8 buts et 4 assists. Il n'avait ainsi mis qu'une saison à convaincre Brighton qu'il était déjà prêt à accompagner l'équipe en Premier League.

De fait, l'international nippon a régalé avec les Seagulls ces trois dernières saisons (24 buts, 19 assists, mais surtout un nombre incalculable de reins brisés). Au point que cet été, il pourrait bien encore franchir un cap.

Journaliste chez Sky Sports, Florian Plettenberg affirme que le Bayern Munich manifeste un intérêt concret le concernant. Les négociations auraient déjà débuté avec ses agents, Mitoma aurait signifié aux Bavarois qu'il était largement ouvert à rejoindre l'Allianz Arena cet été.

Vincent Kompany pourrait ainsi retrouver celui qui avait marqué lors des deux matchs de Playoffs contre son Anderlecht il y a trois ans. Mais ce n'est pas encore fait : le Bayern n'a pas encore formulé d'offre formelle à Brighton. Kaoru Mitoma y bénéficie encore de deux ans de contrat.

🚨🔴 EXCL | Kaoru #Mitoma has signalled that he is very open to a move to FC Bayern this summer!



… as confirmed by close UK sources.

Bayern’s interest in the 28 y/o Japanese winger is currently very concrete. Meetings and talks with his agents have already taken place. However,… pic.twitter.com/InwRZHmG3H