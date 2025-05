Officiel : l'une des révélations de la saison définitivement acquis...pour mieux s'en aller cet été ?

Dender a fait une bonne affaire en se faisant prêter Aurélien Scheidler l'été dernier. D'autant que l'attaquant français appartient désormais définitivement aux promus.

Vu les moyens limités, Julien Gorius a dû se montrer inventif pour construire une équipe qui tienne la route en D1A. Grâce à ses contacts, le directeur sportif a sondé le marché français pour Dender, à la recherche de profils en prêt ou en fin de contrat (un savoir-faire qui a notamment intéressé le Standard).

Parmi les bonnes pioches, on retrouve Aurélien Scheidler. L'attaquant de 26 ans est arrivé en prêt de Bari (qui avait payé deux millions pour lui il y a deux ans), pour retrouver un peu plus de temps de jeu en Pro League.

Plus que du temps de jeu, Scheidler a retrouvé la confiance et le chemin des filets. Très athlétique, précieux pour gagner des duels et garder le ballon devant, le natif de Saint-Martin-Boulogne a scoré à neuf reprises, faisant notamment mouche contre Anderlecht, l'Antwerp et l'Union, ce qui en fait l'un des artisans majeurs du maintien de Dender.

Une opération qui pourrait rapporter gros

Désireux de l'acquérir définitivement, le club a annoncé ce soir avoir levé son option d'achat. Le buteur français est désormais lié jusqu'en 2027, avec une saison supplémentaire en option.

Mais il se pourrait tout de même que Scheidler ait été acheté pour mieux permettre à Dender de le vendre cet été. Il pourrait ainsi capitaliser sur sa bonne saison pour devenir le transfert le plus cher de l'histoire du club. Un record qui vient à peine d'être battu par le départ à 400 000 euros de Jordy Soladio vers le championnat israélien cet hiver.