L'Antwerp prêt à encaisser gros : un jeune talent visé par plusieurs clubs prestigieux

Mahamadou Doumbia, milieu de terrain de 21 ans, pourrait quitter l’Antwerp dès cet été. Plusieurs clubs européens sont intéressés par le profil du Malien, selon Ekrem Konur.

Juventus, Napoli, Brighton, Everton and Sevilla are interested in Antwerp midfielder Mahamadou Doumbia.



The Belgian club will listen to bids of €15-20m for the 21-year-old Malian.