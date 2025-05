Vers un départ de Sébastien Pocognoli de l'Union SG la saison prochaine ? Un club de Ligue 1 en a fait sa priorité !

Le RC Lens a fait de Sébastien Pocognoli sa priorité. L'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise préfère cependant ne pas penser à un départ pour le moment afin de se concentrer sur la fin de saison avec son équipe.

Sébastien Pocognoli est plus proche que jamais de remporter le titre de champion avec l'Union Saint-Gilloise. Ce dimanche, une victoire des Unionistes face aux Gantois suffirait pour décrocher le précieux trophée.

En cas de sacre, les Bruxellois joueraient la Ligue des Champions la saison prochaine. Cela pourrait cependant se faire sans leur coach actuel, qui attire les convoitises du côté de la Ligue 1.

En effet, le RC Lens considère l'entraîneur belge comme une priorité pour remplacer Will Still, qui a annoncé son départ le weekend dernier, selon le journaliste sportif belge le plus suivi sur X, Sacha Tavolieri, mais aussi Mohamed Toubache-Ter. Une opportunité sur laquelle le natif de Seraing ne s'est cependant pas encore penché.

L'ancien footballeur est actuellement concentré sur la fin de saison avec l'Union Saint-Gilloise et n'a pas envie de penser à son avenir dans une période aussi importante pour l'équipe qu'il entraîne actuellement. De plus, celui-ci envisagerait également l'idée de rester dans la capitale belge en vue de la saison prochaine.

Les dirigeants lensois pourraient alors se pencher sur une autre piste. Le coach portugais Luis Castro serait également envisagé par le club artésien et ce dernier deviendrait alors prioritaire en cas de refus de l'ancien Diable Rouge.