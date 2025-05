Un Diable Rouge bientôt en Premier League ? Un géant anglais passe à la vitesse supérieure

Tottenham prépare l'après-Europa League et s'intéresse de près à Koni De Winter. Le jeune défenseur belge, auteur d'une belle saison à Gênes, attire aussi l'attention de l'Inter et de Naples.

Fraîchement couronné en Europa League après une finale maîtrisée contre Manchester United 1-0, Tottenham savoure son retour au premier plan européen. Mais à Londres, l’heure n’est déjà plus aux célébrations. Les Spurs veulent capitaliser sur ce succès et bâtir une équipe encore plus compétitive.

Dans les bureaux du club, un nom revient avec insistance : celui de Koni De Winter. Selon La Repubblica, le jeune défenseur belge figure en tête de la short-list du staff londonien. À 22 ans, le joueur formé à la Juventus s’est affirmé cette saison comme une valeur montante du championnat italien, sous les couleurs du Genoa.

Solide, élégant et à l’aise balle au pied, De Winter a tapé dans l’œil de plusieurs recruteurs. L’Inter et Naples suivraient également son évolution de près, preuve que son profil séduit au-delà de la Premier League. Une bataille à trois pourrait bien se dessiner d’ici la fin du mercato.

Tottenham, de son côté, semble prêt à passer à l’action. Le club londonien envisagerait une offre ferme pour s’attacher les services du jeune Diable Rouge. La direction de Gênes ne ferme pas la porte, mais compte bien faire monter les enchères.

À en croire les premiers échos, les Spurs seraient disposés à mettre 24 millions d’euros sur la table. Un montant conséquent pour un joueur en pleine ascension qui pourrait bien faire de Koni De Winter le prochain ambassadeur belge en Premier League.