Sébastien Pocognoli successeur de Will Still ? Il répond pour la première fois sur les rumeurs l'envoyant à Lens

Sébastien Pocognoli a la cote grâce au travail abattu avec l'Union. Mais il ne veut pas prêter attention aux bruits de couloir.

Il y a quelques jours, Will Still a annoncé qu'il ne serait plus l'entraîneur de Lens la saison prochaine. Privilégiant le bien-être de sa compagne, malade, il a décidé de rester à son chevet en Angleterre. Le club artésien se cherche donc un nouveau T1 pour la saison prochaine.

Nous vous en parlions ce matin, Sébastien Pocognoli serait considéré comme une priorité par la direction du Racing. Jeune, francophone, auréolé de superbes résultats pour ses débuts à la tête d'une équipe première, le profil de l'entraîneur saint-gillois déduit.

Quel avenir pour Pocognoli ?

Après Felice Mazzu, Karel Geraerts et Alexander Blessin, l'Union va-t-elle devoir se résoudre à voir pour la quatrième fois en quatre ans son entraîneur à succès partir dès la fin de sa première saison en charge de l'équipe ? La question a été posée à Pocognoli en conférence de presse.

"Notre objectif est de tous rester focus dans notre bulle, les joueurs et les membres du staff. C'est normal qu'il y ait des rumeurs, mais nous ne devons pas y faire attention. D'autant plus qu'elles sont fausses", a-t-il expliqué, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Poco en concurrence avec Pierre Sage et Luis Castro pour entraîner Lens ? Il dément : "C'est une manière de détourner notre attention sur des choses qui ne sont pas vraies". Quant à la question de savoir s'il sera toujours au Parc Duden la saison prochaine, il ne veut rien précipiter : "Je pense que tout le monde au club est content de mon travail et c'est le plus important. Nous aurons tout le temps de discuter de cela après la fin de la saison".