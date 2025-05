Daan Dierckx reçoit une seconde chance au Standard et veut la saisir : "Je pense avoir montré quelques points positifs"

Titularisé à six reprises en phase classique, Daan Dierckx avant disparu des radars avant de réapparaître lors de la réception de Charleroi, début mai. Le jeune défenseur central profite des Europe Play-Offs pour se montrer et prendre de la bouteille en vue de la saison prochaine.

Pour le Standard, les quelques derniers matchs, ainsi que celui à venir à Westerlo, ne sont plus que des matchs amicaux, du moins sur le plan collectif. Car individuellement, plusieurs jeunes joueurs reçoivent l'occasion de se montrer en vue de la saison prochaine. C'est notamment le cas de Daan Dierckx (22 ans), présent en conférence de presse ce vendredi pour préfacer le dernier match de la saison.

"Ces matchs me servent à saisir les opportunités que le coach me donne. C'est une bonne chose de jouer les quatre derniers matchs, afin de prendre de l'expérience en vue de la saison prochaine."

Daan Dierckx profite des Europe Play-Offs pour prendre de la bouteille

Apparu à dix reprises cette saison, Daan Dierckx était monté au jeu pour la première fois à la mi-temps de Standard - Gand fin décembre, avant d'enchaîner six titularisations consécutives. Il était toutefois ressorti du onze après la défaite 4-2 à Westerlo début février et n'avait plus reçu sa chance avant ces Europe Play-Offs et la réception de Charleroi.

"Je n'ai pas beaucoup joué, mais je pense avoir montré quelques points positifs. J'ai été très impatient de recevoir ma chance, j'ai pu le faire pendant la phase classique et je suis heureux de pouvoir jouer à nouveau. J'ai compris et accepté le choix du coach de me remettre sur le banc, mais j'avais toujours cette impatience de jouer et je me suis dit que ma chance allait arriver."

Daan Dierckx doit donc profiter de ces rencontres pour se mettre en évidence, car les probables départs en défense centrale conjugués à la situation financière difficile du club pourraient le conduire vers un rôle plus important la saison prochaine.

"Il y a beaucoup de mouvements dans le club, mais j'ai signé un nouveau contrat jusqu'en 2028 et je suis heureux de rester ici encore trois saisons. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais j'espère pouvoir continuer à jouer ici", a-t-il conclu.