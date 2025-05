"Le contexte du football a changé" : Besnik Hasi évoque à demi-mots le probable départ d'un titulaire anderlechtois

Besnik Hasi a donné cette après-midi sa dernière conférence de presse d'avant-match de la saison. Il a passé plusieurs sujets en revue, notamment à quoi ressemblera l'équipe la saison prochaine.

Anderlecht a beau chercher la stabilité, le mercato à venir s'annonce mouvementé. Besnik Hasi sera-t-il encore en poste la saison prochaine ? Combien de joueurs titulaires contre Genk seront encore présents à la fin de l'été ? Le premier mercato d'un nouveau directeur sportif est forcément synonyme de mouvements.

Parmi les potentiels départs qui seraient indépendants de la volonté d'Olivier Renard, il y a le dossier Mario Stroeykens. Super Mario a bien commencé la saison mais a été freiné par plusieurs blessures. Depuis quelques mois, l'Olympique de Marseille est néanmoins cité avec insistance comme candidat pour l'accueillir dès cet été.

Hasi a abordé son cas en conférence de presse : "Anderlecht avait autrefois de grands talents qui restaient deux ou trois ans. Mario est en équipe première depuis quatre ans maintenant. Cette saison, il a été confronté à des blessures. En tant qu'entraîneur, je dirais : non, reste un an de plus. Mais je sais que le contexte actuel du football a changé. Ces joueurs veulent progresser", a-t-il déclaré dans des propos relayés par Het Nieuwsblad, laissant entendre que son joueur s'orientait vers un départ.

Trouver le fil rouge

De quoi encore un peu plus inquiéter les supporters. Wouter Vandenhaute a toutefois expliqué qu'Anderlecht était sur la bonne voie. Hasi le rejoint : "ll faut juste le prouver maintenant. C'est le plus dur. Mais je sais qu'en coulisses, beaucoup de travail est en cours. Les bonnes personnes sont placées aux bons postes. Et si Anderlecht a un avantage, c'est Neerpede. Il faut tout donner pour l'obtenir. Regardez des joueurs comme Degreef, Goto et Kanaté. Ils sont vraiment performants".

Une autre question posée à l'entraîneur albanais était de savoir quel match disputé depuis son arrivée il rejouerait s'il le pouvait. Sa réponse n'a pas traîné : "La finale de la Coupe. Le plan était bon, les conditions étaient réunies. Seulement ces deux centres… On n'a pas été à la hauteur. Je pensais qu'après une heure, on pourrait faire la différence grâce à notre fraîcheur. Ça n'a pas marché".