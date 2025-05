L'Union est prévenue : Georges Leekens dégaine son arme secrète pour porter chance au Club de Bruges

Le Club de Bruges n'a plus son destin en main, mais Georges Leekens continue d'y croire. L'ancien entraîneur des Blauw en Zwart ressortira dimanche sa célèbre écharpe jaune pour cette dernière journée décisive.

"Le Club a une chance sur dix", reconnaît Georges Leekens. "C’est comme si tu étais deuxième en Formule 1 et que tu devais espérer que le leader sorte de piste. Mais j’ai le cœur bleu et noir et cela fait des années que je suis en tribune. L’espoir, c’est la dernière chose qu’on abandonne. Il faut forcer les choses, un peu comme quand tu entres sur un parking en croyant qu’une place va se libérer."

Pour ça, il compte sur son écharpe jaune. "Disons qu’elle m’a porté chance dans 90 % des cas", sourit Leekens. "Pourquoi ce serait différent dimanche ? J’en ai encore distribué récemment sur le plateau de cette émission télé avec Kat Kerkhofs et ses règles de foot un peu folles."

Il fait référence à une émission où il était invité en tant qu’expert. "Je devais expliquer certaines choses aux entraîneurs, alors je me suis dit : autant leur donner directement un porte-bonheur."

La superstition autour de son écharpe remonte à plusieurs décennies. "Dans les années 90, quand j’étais entraîneur du Club, je l’ai portée pour la première fois. On était quatrièmes, ce qui est une catastrophe pour le Club et on avait fait un mauvais match. Mais on avait gagné. Depuis ce jour-là, l’écharpe est devenue sacrée. L’originale, je l’ai un jour jetée dans le public à Roda JC, mais heureusement j’en avais d’autres en réserve."

Même si l’Union peut décrocher le titre dimanche en cas de victoire contre Gand, Leekens continue d’espérer un exploit brugeois. "Nicky Hayen peut toujours m’appeler, sauf si c’est pour venir tondre sa pelouse", plaisante-t-il. "Mais qui sait, peut-être que l’écharpe nous portera encore chance dimanche."