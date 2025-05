Entre Diables Rouges, tout n'est pas réglé : Vertonghen relance le sujet

Jan Vertonghen a peut-être raccroché les crampons, mais ses légendaires parties de cartes chez les Diables Rouges continuent de le suivre.

"Chaque fois que je vois le visage de Hans, je pense aux cartes", plaisante Jan Vertonghen dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws. "Même quand il était là avec ces fleurs. Hans gère le groupe des joueurs de cartes chez les Diables Rouges, tout le monde lui doit quelque chose."

Mais ce n’est pas Hans Vanaken qui a la plus grosse dette envers Vertonghen. "C’est surtout Yannick Carrasco qui me doit encore de l’argent", dit-il en souriant largement. "On pourrait croire que ce n’est pas si compliqué pour lui de me rembourser, mais peut-être que son argent est bloqué quelque part."

D’après Vertonghen, il s’agit d’une somme non négligeable. "2.000 euros, ce n’est pas rien. Mais ça s’étale sur des années, hein. Ce n’est pas une seule soirée de cartes. Pense à toutes ces périodes internationales et tournois passés ensemble." L’ancien capitaine confie avec un clin d’œil : "Yannick est juste un très mauvais joueur de cartes."

Malgré tout, Vertonghen ne lui en tient pas rigueur. "En principe, Carrasco est quelqu’un qui paie bien. Je pense que je vais simplement devoir aller le voir en personne pour récupérer ce qu’il me doit", plaisante-t-il.

Cette anecdote illustre bien les liens forts qui unissaient les Diables Rouges même en dehors du terrain. Soirées cartes, petites dettes et taquineries : ce sont des souvenirs que Vertonghen semble chérir, même maintenant qu’il a raccroché les crampons.