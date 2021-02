Une fin de mercato manquée pour l'Antwerp? "Pas de raison de se plaindre"

L'Antwerp n'a pas accompli toutes ses missions en fin de mercato, mais Franky Vercauteren n'est pas là pour se plaindre.

L'Antwerp espérait attirer un renfort offensif et avait fait du Serbe Aleksandar Vukotic une priorité, mais son transfert a échoué à la dernière minute. Franky Vercauteren n'est pas mécontent pour autant. "Ce n'est pas une question de personne, mais de groupe", insiste-t-il au micro de Sporza.

"Nous avons essayé d'attirer certains joueurs et ça n'a pas marché. Mais nous ne devons pas nous plaindre de ce que nous n'avons pas" ajoute le coach du Great Old. Et à propos de Dider Lamkel Zé que les supporters auraient aimé voir partir, le Petit Prince du Parc se montre on ne peut plus clair: "Nous devrons faire avec ce groupe et Didier Lamkel Zé en fait partie", conclut-il.