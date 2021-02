Vukotic essaie de digérer son transfert manqué: "j'ai passé la journée à l'Antwerp...."

Tout était prêt: la présentation, la photo, les tests médicaux.... mais finalement Vukotic est rentré au Freethiel sans son transfert et va devoir se remettre dans la course au maintien.

C'était annoncé par tout le monde, il ne manquait que l'officialisation: Aleksandar Vukotic allait signer à l'Antwerp et finir la saison sous la houlette de Vercauteren avec comme objectif les playoffs 1. Six jours plus tard, il est sous la pluie du Freethiel, en train d'essayer de ramener un point ou plus à Waasland-Beveren contre le Club de Bruges.

"J'ai passé la pire journée de ma vie", déclare le défenseur en conférence de presse après la rencontre. "J'ai passé la journée dans les locaux de l'Antwerp. J'ai passé tous les tests médicaux, tout était prêt pour la présentation, la photo avec le maillot. Puis on m'a dit que les deux clubs ne s'étaient pas entendus et on m'a dit que je pouvais rentrer chez moi. J'étais au fond du trou".

Du coup, le joueur a dû se remotiver et se replonger dans la course au maintien avec son club. Sans trop penser ni à ses ambitions, ni au salaire qui aurait été plus avantageux pour lui. Une belle mésaventure....