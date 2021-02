Joao Klauss apporte déjà un véritable plus au Standard : "Les attaquants qui étaient là avant lui n'étaient pas capables de faire ce qu'il fait"

Prêté cet hiver par Hoffenheim, l'attaquant brésilien semble déjà faire l'unanimité au Standard de Liège. Le joueur âgé de 23 ans a déjà marqué 2 buts et distillé un assist en six rencontres de Jupiler Pro League.

Ce samedi soir, le Standard de Liège a été tenu en échec par OHL (1-1). Les Rouches ont arraché le partage en fin de rencontre grâce à un but de Joao Klauss. Ce dernier aurait pu faire trembler les filets en première période mais a vendangé deux grosses occasions.

"Je lui avais dit à la pause qu'il marquerait à la prochaine occasion. Le plus difficile pour un buteur, c'est de se créer des opportunités et Joao y parvient. De plus, il pèse sur la défense adverse et libère de l'espace à ses coéquipiers. Il s'adapte tellement vite et cela se ressent et se voit dans notre jeu. Il nous apporte un véritable plus, c'est indéniable. Les attaquants qui étaient là avant lui n'étaient pas capables de faire ce qu'il fait", a expliqué Mbaye Leye à propos de son buteur.

© photonews

Le T1 des Rouches a également souligné le rôle de ses autres joueurs. "C'est également le mérite de tous les joueurs. Quand tu vois les bons ballons qu'il reçoit et les centres de Hugo Siquet sur le côté droit et de Laurent Jans qui était très offensif. Un véritable travail d'équipe", a déclaré le T1 des Rouches.