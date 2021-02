"La progression de Sambi Lokonga pourrait lui donner une chance d'aller à l'Euro"

De retour de blessure, Sambi Lokonga a livré une excellente prestation sur la pelouse de la Luminus Arena.

Sur la pelouse de la Luminus Arena, plusieurs Anderlechtois se sont illustrés ce dimanche. Sambi Lokonga en fait partie. Le milieu de terrain des Diablotins a livré une très bonne partie en délivrant un assist pour le but d'El Hadj.

Vincent Kompany a apprécié cette prestation à sa juste valeur: "Si Sambi est meilleur avec Cullen? Il a aussi joué de bons matches aux côtés de El Hadj. C'est un garçon qui joue simple, qui a des qualités au-dessus de la moyenne pour un jeune joueur. Il a gagné des duels et la manière dont il progresse pourrait lui donner une chance d'aller à l'Euro. Il aura aussi un top transfert...le plus tard possible j'espère".

L'Euro, Sambi Lokonga en est encore loin. Le plus important pour lui sera de répéter les mêmes prestations de semaine en semaine sans se blesser. Anderlecht en a bien besoin.