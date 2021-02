Mikael Krmencik espère "rester en Grèce"

L'attaquant tchèque a trouvé son bonheur en Grèce et il a bien l'intention d'y séjourner au-delà de la durée de son prêt.

S'il n'a jamais vraiment réussi à faire l'unanimité dans la Venise du Nord, Michael Krmencik a rapidement séduit en Grèce. Arrivé début janvier, le Tchèque a disputé neuf rencontres avec le Paok, il a trouvé le chemin des filets à quatre reprises et délivré un assist.

Mais il est surtout déjà conquis par la vie en Grèce en général. "J'espère rester ici et mon agent a entamé des discussions dans ce sens", explique-t-il au Laatste Nieuws. "J'aime la vie à Thessalonique et on en profite avec ma famille", ajoute-t-il.